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"Остановись, будем стрелять по колесам": полицейские устроили погоню за мотоциклистом в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:25, 07 Апреля 2021
фото: кадр с видео
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Сотрудники полиции устроили погоню за мотоциклистом на Перевалке и заставили остановиться – молодой человек оказался без прав.

Сотрудники полиции устроили погоню за мотоциклистом на Перевалке и заставили остановиться – молодой человек оказался без прав.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, происшествие случилось 3 апреля. По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, на перекрестке улиц Чапаева и Пархоменко внимание автоинспекторов привлек водитель мотоцикла без государственных регистрационных знаков. Мотоциклист проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке, и те начали его преследование.

По громкоговорителю они убеждали его остановиться:

 - Остановись, собью же, будем стрелять по колесам, глупыш!

- Остановись, упадешь, разобьешься, глупый!

- Остановись, людей собьешь!

В конце концов, на улице Олонецкой мотоциклиста остановили.

В отношении 33-летнего водителя возбуждены дела об административных правонарушениях за управление транспортным средством без прав (влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей), за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев), а также за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства (влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей).

Мотоцикл переместили на специализированную стоянку.

Видеоматериалы предоставлены Госавтоинспекцией Петрозаводска и компанией "Ситилинк".

 

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Комментарии

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кир
2021-04-07 11:08:36
Проблема попасть в колесо. Они себя преувеличили. Башку могли отстрелить. Не более того.
Нестор
2021-04-07 09:36:40
Надо было один раз предупредить, а потом действовать.
Гость
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