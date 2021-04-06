"Остановись, будем стрелять по колесам": полицейские устроили погоню за мотоциклистом в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сотрудники полиции устроили погоню за мотоциклистом на Перевалке и заставили остановиться – молодой человек оказался без прав.

Сотрудники полиции устроили погоню за мотоциклистом на Перевалке и заставили остановиться – молодой человек оказался без прав.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, происшествие случилось 3 апреля. По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, на перекрестке улиц Чапаева и Пархоменко внимание автоинспекторов привлек водитель мотоцикла без государственных регистрационных знаков. Мотоциклист проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке, и те начали его преследование.

По громкоговорителю они убеждали его остановиться:

- Остановись, собью же, будем стрелять по колесам, глупыш!

- Остановись, упадешь, разобьешься, глупый!

- Остановись, людей собьешь!

В конце концов, на улице Олонецкой мотоциклиста остановили.



В отношении 33-летнего водителя возбуждены дела об административных правонарушениях за управление транспортным средством без прав (влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей), за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев), а также за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства (влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей).



Мотоцикл переместили на специализированную стоянку.

Видеоматериалы предоставлены Госавтоинспекцией Петрозаводска и компанией "Ситилинк".