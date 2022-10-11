Остановку транспорта запретят еще на одной улице Петрозаводска

В ноябре изменится схема движения на Кукковке, сообщили в администрации города.
С 10 ноября изменится схема движения транспорта на Кукковке. По нечетной стороне Балтийской улицы на участке между улицей Парфёнова и Средним Сарафановским проулком будет запрещена остановка транспорта.
Нововведения призваны улучшить уборку, повысить безопасность и пропускную способность магистрали.
Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
Ранее сообщалось, в ноябре изменится схема движения транспорта на Ключевой.
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