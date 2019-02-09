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Новости. Общество
11:12, 09 Февраля 2019
фото: пресс-служба Законодательного собрания Карелии

"Оставлять старого человека в беспомощном состоянии было абсолютно недопустимо"

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Главврач БСМП Алексей Хейфец пообещал наказать виновных, которые ночью выпроводили 81-летнего блокадника из больницы на улицу, и встретиться с его родственниками.

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Алексей Хейфец, который является депутатом от "Единой России" и отвечает в Заксобрании за здравоохранение, прокомментировал чудовищную историю, которая произошла в его больнице. Пространный комментарий главврача появился на официальном сайте карельского отделения "Единой России".

Руководство БСМП проведет самую тщательную и жесткую проверку действий сотрудников, которые ночью отпустили из больницы 81-летнего пенсионера, не уведомив об этом его родственников, пообещал Хейфец.

"В том, что произошло, будем очень тщательно и жестко разбираться. От сотрудников, дежуривших в ночную смену, потребуем подробных объяснений. Безусловно, виновные в данной ситуации понесут наказание. Неважно, имелись ли на тот момент показания к госпитализации или нет, очевидно, что оставлять старого человека в беспомощном состоянии было абсолютно недопустимо. Убежден, что врач никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет права проявлять подобное равнодушие к людям. Я обязательно встречусь с родными нашего пациента и от лица нашего учреждения принесу им самые глубокие извинения. И, разумеется, мы сделаем все, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем", - сказал Алексей Хейфец.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 февраля. Жительница Петрозаводска сообщила, что ее 81-летнего отца-блокадника, которого привезли на "скорой" из Суоярви для госпитализации с подозрением на пневмонию, отказались принимать в БСМП и выпроводили ночью на улицу. Замершего и с высокой температурой, старика обнаружили охранники недалеко от территории БСМП, после чего полиция отвезла домой к дочери.

После того, как разгорелся скандал в СМИ, Алексей Хейфец распорядился госпитализировать блокадника в больницу. Как рассказала его дочь, ему поставили диагноз "пневмония".  

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