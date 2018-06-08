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Новости. Общество
12:40, 08 Июня 2018

Оставшиеся гаражи под Гоголевским мостом демонтируют

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Городские власти предлагают владельцам гаражей и контейнера по улице Островского освободить незаконно занятый земельный участок, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Администрация сообщает лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, что, если владельцы сами не уберут незаконно установленные гаражи и контейнер в районе дома № 87 по ул. Островского, то с 9 июня по 9 июля с 10.00 будет произведен их демонтаж силами мэрии.

Демонтированные объекты будут вывезены по адресу: Прионежский район, пос. Чална.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
VladPTZ
2018-06-08 14:33:16
Еще не понятно почему не выделяют новые участки под гаражные кооперативы, в которых законно можно разместить гаражи? А то требуют демонтировать а законно его не куда не переставишь, в итоге не чего не останется кроме как перетащить за соседней дом, пока мэрия на него не направит свой зоркий взгляд.
кир
2018-06-08 14:25:01
А почему бы не демонтировать все незаконно установленные объекты? Базу данных не можете сделать, неучи? Не в 17 веке живем, а в цифровом 21!
VladPTZ
2018-06-08 14:00:49
Глаза раскройте прежде чем давать громкие названия что снесут все гаражи и беспокоить людей, эти гаражи те что демонтируют стоят не под гоголевским мостом а за кирпичным гаражным кооперативом, с участком и правами собственности и зарегистрированным рос реестре, Демонтировать требуют те которое железные которые стоят на трубопроводе и мешают его ремонту после прорыва.
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