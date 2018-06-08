Оставшиеся гаражи под Гоголевским мостом демонтируют

Городские власти предлагают владельцам гаражей и контейнера по улице Островского освободить незаконно занятый земельный участок, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Администрация сообщает лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, что, если владельцы сами не уберут незаконно установленные гаражи и контейнер в районе дома № 87 по ул. Островского, то с 9 июня по 9 июля с 10.00 будет произведен их демонтаж силами мэрии.

Демонтированные объекты будут вывезены по адресу: Прионежский район, пос. Чална.