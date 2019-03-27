16:26, 27 Марта 2019
Осужденного за побои и присвоение денег экс-главу Автодорнадзора Карелии отправят в колонию Кировской области
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Бывший руководитель карельского Управления госавтодорнадзора Рафаил Галикеев, осужденный за хищение денежных средств, будет отбывать срок в колонии в Кировской области.
Ранее он работал в прокуратуре, поэтому по закону может отбывать наказание только в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Одним из таких исправительных учреждений является колония №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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