Осужденные карельской колонии сыграли пьесу Гоголя

В исправительной колонии №7 обсудили творчество Николая Гоголя, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках проведения Года театра в России в школе при исправительной колонии №7 прошел урок литературы, посвященный 210 годовщине со дня рождения русского поэта, прозаика и драматурга Николая Васильевича Гоголя.

О Николае Гоголе, его надеждах и разочарованиях, страстной любви к Родине и трагических поисках "живой души" рассказали осужденным сотрудники учебного заведения. Участники художественной самодеятельности проинсценировали фрагменты из самых известных произведений великого писателя, подобрав сценические костюмы.

Так зрители увидели известных героев произведений: Чичикова из Мертвых душ; Хлестакова, городничего Антона Антоновича Сквозник - Дмухановского, жену его Анну Андреевну, дочь Марью Антоновну из Ревизора. Женские роли исполнили преподаватели школы.

Действующие лица выглядели очень убедительно - самодеятельные актеры стремились полностью раскрыть характеры персонажей.

Как сообщается на сайте УФСИН Карелии, изучение творчества классиков русской литературы - обязательная составляющая досуга каждого образованного человека. Проведение подобных лекций расширяет кругозор осужденных и пробуждает потребность к чтению.