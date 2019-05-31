Осужденные в Карелии смогут выучиться на повара

В СИЗО-1 приступили к сдаче экзаменов, сообщили в УФСИН Карелии.

Согласно российскому законодательству осужденные исправительных учреждений, не достигшие возраста 30 лет, обязаны получить основное общее образование. Окончив обучение, учащиеся так же, как и обычные школьники, сдают выпускные экзамены.

В настоящий момент в СИЗО-1 проходят обучение двое несовершеннолетних и двое совершеннолетних. На протяжении всего учебного года обучающихся посещали учителя средней общеобразовательной школы №26 Петрозаводска, которые давали знания по утвержденной Министерством образования программе. Администрация СИЗО-1 обеспечивала школьников учебной литературой, письменными принадлежностями, тетрадями. Для образовательного процесса в учреждении оборудован специализированный учебный класс.

В этом учебном году один из подозреваемых оканчивает 9 класс. 28 мая у него состоялся первый основной экзамен по русскому языку, 30 мая экзамен по обществознанию. Экзамены прошли без нарушений, в качестве экзаменаторов выступили преподаватели средней образовательной школы №26.

Кроме того, в СИЗО-1 осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию имеют возможность получить среднее специальное образование в ФКП ОУ "Профессиональное училище № 31" по профессии "повар".