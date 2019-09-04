Осужденных за правонарушения в Карелии подростков научили приемам самбо

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Боец спецназа преподал мастер-класс по самбо подросткам, стоящим на учете в уголовно-исправительной инспекции, сообщает УФСИН по Карелии.
"В рамках подготовки к проведению мероприятий, посвященных 80-летию самбо, тренировку для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, провел мастер спорта по самбо, старший инструктор ОСН "Гранит" УФСИН по Республике Карелия капитан внутренней службы Сергей Левичев", - говорится в сообщении.
Сотрудник спецназа рассказал о правилах и технике выполнения упражнений, ответил на многочисленные вопросы и показал броски, захваты и удержания.
Отмечается, что несовершеннолетние осужденные поблагодарили сотрудников УФСИН за интересное мероприятие.
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