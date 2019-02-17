Осужденный Галикеев считает, что его оболгали в суде

Бывший начальник управления Госавтодорнадзора по Карелии Рафаил Галикеев в суде рассказал про экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Хотел бы заявить, что если вдруг меня или Шелковникова убьют на этапе в зону, то прошу винить правоохранительные органы Карелии. Не хочу совершать никаких суицидов, не планирую... (тут Галикеевым указан способ совершения суицида – прим. ред.) в камере. Хочу выйти на свободу и воспитывать своих детей. Очень ценю и люблю жизнь и хочу дожить до старости", - сказал Рафаил Галикеев в Верховном суде Карелии.

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