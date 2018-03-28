11:36, 28 Марта 2018
Осужденный за махинации экс-директор "Рускеальского мрамора" требует с компании более 17 млн рублей
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Бывший генеральный директор ОАО "Рускеальский мрамор" Владимир Жук, осужденный за незаконную продажу имущества компании, добивается ее банкротства в Арбитражном суде Карелии.
Это следует из решения Арбитражного суда Карелии, принятого по заявлению Жука. Бывший гендиректор требует от ОАО "Рускеальский мрамор" вернуть 17,8 млн рублей – это личные средства Жука, за счет которых он погасил долги компании в 2012 году, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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