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Новости. Экономика
11:36, 28 Марта 2018

Осужденный за махинации экс-директор "Рускеальского мрамора" требует с компании более 17 млн рублей

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Бывший генеральный директор ОАО "Рускеальский мрамор" Владимир Жук, осужденный за незаконную продажу имущества компании, добивается ее банкротства в Арбитражном суде Карелии.

Это следует из решения Арбитражного суда Карелии, принятого по заявлению Жука. Бывший гендиректор требует от ОАО "Рускеальский мрамор" вернуть 17,8 млн рублей – это личные средства Жука, за счет которых он погасил долги компании в 2012 году, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
NIK
2018-03-28 11:44:57
Вот те и Жук , всем жукам жук .
Гость
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