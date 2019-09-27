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Новости. Общество
06:40, 27 Сентября 2019
фото: Осужденный экс-депутат Иван Романов/Столица на Онего

Осужденный за взятки и педофилию экс-депутат Романов радуется котлетам на зоне

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Бывший депутат и бизнесмен Иван Романов, осужденный на 21 год за взятки и педофилию, рассказал, как ему живется в колонии строгого режима в Петрозаводске.

В минувший четверг, 26 сентября, журналисты карельских СМИ посетили колонию строгого режима №9 на Птицефабрике.

В ходе осмотра помещений заключенных к представителям прессы подошел Иван Романов – бывший депутат Заксобрания Карелии и бизнесмен, который осужден за взятки и педофилию и приговорен к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 16,5 млн. рублей.

Иван рассказал, что в колонии его "все устраивает", и поблагодарил за это руководство.


осужденный Романов/Столица на Онего

"Не нарушайте - и ничего не будет: извините, если человек нарушает инструкции - может не поздороваться с начальником, если он ведет себя неадекватно, то, естественно, к нему будут претензии. Если человек адекватный, то к нему не может быть претензий. Существуют правила, которых мы все придерживаемся здесь, - изрек простую истину Романов. - Здесь чистота и порядок. Здесь через день котлеты дают из говядины. Думаете, многие котлеты дома едят? Да здесь половина людей такого дома и не видели".

Иван Романов отбывает наказание в отряде №1, где находятся неработающие осужденные.

На вопрос, почему он не работает, Иван ответил, что стар и болен уже.

"Во-первых, у меня со здоровьем проблемы определенные есть, - пояснил Романов. - Во вторых, представляете, мне почти 50 лет и здоровья нет. Здесь 1000 человек содержится, а рабочих мест 200-300. Согласитесь, что сегодня возьмут на работу здорового, не больного человека. Я за год уже три раза был в больнице".

При этом Иван отметил, что если ему предложат пойти на работу, то он обязательно это сделает.

"Если предложат, я не откажусь и с удовольствием пойду поработаю, - заверил Романов. - Но опять же, самое главное, чтобы не подорвать здоровье до конца".

Напомним, в 2016 году по делу о педофилии Романов был признан виновным в сексуальных связях с курсантами Петрозаводского речного училища. Кроме того, суд вынес ему приговор за пособничество при получении взяток бывшим директором музея "Кижи" Андреем Нелидовым. По совокупности приговоров Романову назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год и 16,5 млн. рублей штрафа.

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