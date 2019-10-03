Освободившийся из колонии житель Карелии зарезал женщину

В Сегеже рецидивист совершил убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в марте 2019 года 36-летний житель Сегежи, находясь дома, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры напал на свою сожительницу и нанес ей ножевые ранения. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого, ранее судимого за причинение смерти жителю Сегежи и условно-досрочно освободившемуся в 2017 году, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.