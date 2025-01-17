От храма до клуба и музея: в сети рассказали о переменчивой судьбе кирхи из соседнего с Карелией региона

В сети поделились фактами из истории кирхи в Приморске.

В начале XX века, с 1902 по 1904 годы, в Койвисто (сейчас Приморск, Карельский перешеек) по проекту архитектора Йозефа Стенбека была возведена кирха Святой Марии Магдалины. Здание, выполненное в стиле финского национального модерна с элементами неоготики, выделялось своим шестидесятиметровым шпилем. О его истории рассказали в группе «Myrskynhenki».

Как рассказывается, в 1948 году с кирхи был снят крест и предприняты попытки установить советский красный флаг. Но сильный морской ветер дважды срывал полотнище. В итоге кирха осталась без креста и флага.

В послевоенные годы кирха пережила множество изменений. Внутри были созданы этажи, и здание использовалось как конюшня, Дом культуры, кинотеатр, магазин, а в 90-е годы здесь даже проводились дискотеки.

«Сегодня в здании небольшую площадь занимает краеведческий музей, остальное же пространство закрыто для посещения под предлогом аварийного состояния», — поделились в группе. А рядом с кирхой установлена памятная композиция — крест и парус, — напоминающая о тех, кто покинул эти места.