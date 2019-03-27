От малых ГЭС Карелии ждут 12 млрд рублей налогов

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Пуск в эксплуатацию Белопорожских ГЭС, намеченный на конец 2019 года, позволит пополнить бюджет Карелии на 12 млрд рублей в течение 15 лет.
Об этом сообщил генеральный директор ООО "Норд Гидро - Белый порог" Алексей Виноградов, чья компания отвечает за реализацию этого проекта.
О том, что принесет Карелии "стройка века", которая финансируется международным банком развития стран БРИКС, Виноградов рассказал секретарю Совета безопасности Рашиду Нургалиеву во время его визита на стройплощадку, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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