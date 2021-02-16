От пневмонии в Карелии скончался 102-летний мужчина

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончался мужчина 1918 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный. 20 человек, заболевших пневмонией, госпитализированы.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4889 пациентов, 117 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.