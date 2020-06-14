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От жары в Петрозаводске люди падают в обморок прямо на улице

Новости. От читателей
16:37, 15 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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Два человека от теплового удара потеряли сознание и упали в обморок.

Как сообщил очевидец "Столице на Онего", сегодня днем он ехал на машине по Лесному проспекту, около Перинатального центра на асфальте лежал человек, прохожие рассказали, что он потерял сознание от жары.

Второй аналогичный случай произошел, по словам петрозаводчанина, уже в Пятом поселке на улице Профсоюзов.

"Не знаю, кому там стало плохо, имужчине или женщине, меня просили помочь, но в тот момент, когда я остановился, подъехала и "смкорая", - рассказал петрозаводчанин.

В Минздраве пока не прокомментировали происшествия.

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Комментарии

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Ткачев
2020-06-15 18:44:08
В Ухане так начиналась пандемия. Молитесь, черти.
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