Отбор в президентский кадровый резерв не прошел ни один из шести представителей Карелии

Во всероссийском конкурсе "Лидеры России", организованном администрацией президента РФ, участвовало шесть представителей Карелии, но никто из них не прошел в финал.

К участию в конкурсе приглашались граждане России в возрасте до 50 лет, имеющие опыт управления не менее 5 лет. Изначально выразили желание участвовать в конкурсе около 200 тысяч человек. Только шестеро из них представляли Карелию.

Фамилий карельских участников в списке 300 финалистов не оказалось.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".