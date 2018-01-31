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Новости. Политика
14:15, 31 Января 2018

Отбор в президентский кадровый резерв не прошел ни один из шести представителей Карелии

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Во всероссийском конкурсе "Лидеры России", организованном администрацией президента РФ, участвовало шесть представителей Карелии, но никто из них не прошел в финал.

К участию в конкурсе приглашались граждане России в возрасте до 50 лет, имеющие опыт управления не менее 5 лет. Изначально выразили желание участвовать в конкурсе около 200 тысяч человек. Только шестеро из них представляли Карелию.

Фамилий карельских участников в списке 300 финалистов не оказалось.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2018-01-31 15:40:09
Совесть и Леденец.

300 Спартанцев рвутся во Власть
300 Спартанцев готовы порвать!
Мечут и рвут, съедают себя
Выживет тот, кто сможет сожрать!

В нашем Краю нет пожирателей тел
В нашем Краю - другие сжирают нас всех....
С нашего Края не будет гонцов
Лишь в нашем Краю - осталась Любовь!

Слышите вы - кто там наверху
Карелия наша - заброшена тут!
Нам совесть не может позволить себе
Просить к Юбилею - большой Леденец!

Сами Вверху - откройте глаза
В бюджетах у нас - лишь большая дыра!
300 Спартанцев, которые рвутся во Власть
Начните с Карелии- чтоб себя показать!

Сможете Край приподнять хоть чуть чуть
Значит есть шанс во Власть заглянуть !
Спасите Спартанцы - кричим мы вам все
Устали мы жить - в черной дыре!





Гарик
2018-01-31 14:58:04

"Кумовство - вообще глобальная проблема России.
Каждый мелкий начальник стремится найти теплое местечко для друга, свата, брата, кошки жены и так далее." ( речь кандидата в президенты Грудинина П.Н.)
Хаос
2018-01-31 14:24:16
Т.е. шесть управленцев: Климочкин Александр, Облицов Антон, Раджабов Рустам, Кочерев Роман, Вепринцев Сергей, Плеханов Александр не являются финалистами.
И вот вопрос: а какие они управленцы, а кто выбирал представителей от региона, а финалистов на конкурсе, а кто выбирал членов жури? Кто сказал. что они все достойны ?
циник
2018-01-31 15:13:29
Хаос, «Лидеры России» — это ОТКРЫТЫЙ конкурс для руководителей нового поколения. Бросьте вызов тысячам управленцев и попадите в сообщество лидеров, которые определят будущее России.

Участие в конкурсе было бесплатным.

Но это все ерунда, главное наставники. Там каждый второй должен давно болтаться на русской березе, а каждый первый как минимум сидеть.
Гарик
2018-01-31 15:35:49
циник, Под Про местонахождение наставников категорически поддерживаю )) Развалили ворюги всё )))))
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