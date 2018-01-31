14:15, 31 Января 2018
Отбор в президентский кадровый резерв не прошел ни один из шести представителей Карелии
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Во всероссийском конкурсе "Лидеры России", организованном администрацией президента РФ, участвовало шесть представителей Карелии, но никто из них не прошел в финал.
К участию в конкурсе приглашались граждане России в возрасте до 50 лет, имеющие опыт управления не менее 5 лет. Изначально выразили желание участвовать в конкурсе около 200 тысяч человек. Только шестеро из них представляли Карелию.
Фамилий карельских участников в списке 300 финалистов не оказалось.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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