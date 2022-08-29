Отделение Пенсионного фонда Карелии проведет горячую линию

На горячей линии можно будет узнать все о работе клиентских служб отделения Пенсионного фонда Карелии.

Во вторник, 13 сентября, Отделение ПФР Карелии проведет еженедельную горячую линию. В этот раз граждане могут задать вопросы о работе клиентских служб Пенсионного фонда на территории Карелии.

Обратиться за консультацией можно с 11.00 до 13.00 по телефону в г. Петрозаводске: (814-2) 79-59-14.