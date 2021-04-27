Отделение Сбербанка в Карелии разъяснило, как платить по кредитам во время майских «каникул»

Отделение Сбербанка в Карелии подготовило разъяснения о списании платежей по кредитам и ситуации с вкладами во время нерабочих дней между майскими праздниками.

«Платежи по кредитам в нерабочие дни с 4 по 7 мая будут списываться в штатном режиме, как в рабочие дни. Согласно условиям кредитования, платёж переносится на первый рабочий день, если платёжная дата приходится на выходной, праздничный день. Нерабочий день не является выходным или праздничным», — говорится в сообщении Карельского отделения Сбербанка.

Майские «каникулы» повлияют и на ситуацию с вкладами.

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