Отделению ультразвуковой диагностики железнодорожной больницы исполнилось 30 лет

Отделению ультразвуковой диагностики клинической больницы "РЖД-медицина города Петрозаводска", в просторечии именуемой железнодорожной, 22 ноября исполнилось 30 лет.

С самого первого дня отделение возглавляет заслуженный врач Карелии, кандидат медицинских наук Константин Цеханович – выпускник медицинского факультета ПетрГУ.

- Метод ультразвукового исследования в те годы в нашей стране только внедрялся, - рассказал "Столице на Онего" Константин Борисович. – И до 1990 года отделение УЗИ было только в республиканской больнице, поэтому наше отделение стало вторым. Сегодня же ультразвуковая диагностика проводится во всех районах Карелии. И если 30 лет назад мы работали на маленьком переносном аппарате американского производства "РТ-50", то сейчас у нас имеются четыре современных аппарата для УЗИ немецкой марки Сименс и голландской Филлипс. А о такой, в отличие от "РТ-50", высококачественной диагностической аппаратуре, в 90-е годы мы даже не могли мечтать.

По информации Цехановича, в развитии и становлении отделения активно участвовал ранее заведовавший кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии медфака ПетрГУ Александр Тимофеевич Балашов, которого Константин Борисович считает своим учителем. Сегодня доктор медицинских наук, профессор Балашов – директор медицинского института ПетрГУ, но продолжает интересоваться работой отделения, база которого используется кафедрой лучевой диагностики мединститута для обучения по этой специализации врачей и медсестер.

Сегодня в отделении трудятся шесть врачей и столько же медсестер. В их числе – врач высшей категории Вера Ларионова, работающая здесь уже 22 года, врач Ирина Солянникова с 20-летним стажем и старшая медсестра Екатерина Солодкова, пришедшая в отделение вскоре после его открытия.

Отделением проводится до 15 000 исследований в год нуждающимся в них больным, как находящимся в стационаре железнодорожной больницы, так и на амбулаторном лечении, другим пациентам. Такое обследование, в беседе с журналистом отметил главный врач больницы Сергей Касьянов, "позволяет ставить точный диагноз и, следовательно, более качественно выполнять операции, лечить людей".