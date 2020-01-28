Отделка фасада на защитном павильоне "Бесовы Следки" в Карелии будет завершена до 20 февраля

Такие сроки в капремонте объекта культурного наследия "Бесовы следки", расположенном в Беломорском районе, обозначил руководитель рабочей группы Госкомиссии по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия Рашид Нургалиев.

Заместителю Совета безопасности Рашиду Нургалиеву показали объем выполненных работ на защитном павильоне "Бесовы следки". На сегодняшний день к объекту подключено электроснабжение по постоянной схеме. В целом работы выполняются в соответствии с планом.

Представители подрядчика (ООО "ЦНИИмаш") и субподрядчика (ООО "Карелстроймонтаж") рассказали, что в павильоне выполнен монтаж витражей и их остекление, установлены двери, в процессе - работы по установке внутренних перегородок, разводке электропроводки, вентиляции. Ведутся работы по отделке фасада здания павильона.

Как отметил Рашид Нургалиев, все строительные работы на здании павильона должны быть окончены к маю, чтобы приступить к монтажу музейной экспозиции.

Также заместитель Секретаря Совета безопасности проконтролировал ход работ по обустройству участка автодороги рядом с павильоном - парковкой и разворотной площадкой и строительство подъездной дороги к петроглифам Залавруги. По одному из проектов 16 декабря 2019 года был подписан государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, по другому – проектная документация направлена на государственной экспертизу. Срок получения заключения госэкспертизы - март 2020 года.

Напомним, что работы по капитальному ремонту защитного павильона ведутся при координации рабочей группы №5 Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики, возглавляемой Секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Проект финансируется за счет внебюджетных источников.