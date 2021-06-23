Отели Краснодарского края закроются для непривитых туристов

С 1 августа в гостиницы Кубани будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации.

Как пишет ТАСС, туристы смогут разместиться в гостиницах и пансионах на курортах Краснодарского края с 1 июля только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, с 1 августа обязательным условием при заселении станет наличие прививки от коронавируса.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, в связи с этим приняли решение: с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа [планируем] ужесточить эту меру — принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», — говорится в сообщении.