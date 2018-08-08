Откровенное декольте показала 150-килограммовая модель Тесс Холлидей

Знаменитая plus-size модель выложила провокационное домашнее селфи.

"Недавно я вдруг почувствовала себя такой нелюбимой, нежеланной… Благо, мне посчастливилось знать, что это все — не моя реальность, и что все эти чувства временны, хотя существовать во всей этой мерзости непросто… Дети ушли на ночь, я заказала себе индийской еды, смотрю плохие реалити-шоу по Нетфликсу", — написала на днях в своем микроблоге модель Тесс Холлидей и выложила свое фото в домашнем халатике.

Как отмечает "Узнайвсе", 33-летнюю Тесс называют самой крупной профессиональной моделью в мире — при росте 165 см американка весит более 150 кг.

Фишка Холлидей в том, что она не комплексует от этого — Тесс активно ведет Instagram, фотографирует свое необъятное тело со всех сторон (и без одежды), пропагандирует так называемый "бодипозитив", то есть призывает людей не зацикливаться на недостатках своего тела, принимать себя и радоваться жизни. Холлидей замужем и воспитывает двоих детей.