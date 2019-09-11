Открыт прием заявок для участников "Гипербореи"

Сообщить о своем желании создать снежную или ледовую скульптуру можно до 15 января 2020 года, отметили в мэрии Петрозаводска.

В следующем году фестиваль "Гиперборея" пройдет в Петрозаводске с 4 по 8 февраля. Как всегда, самым захватывающим событием праздника станет XIX Международный конкурс снежных и ледовых скульптур. Авторы лучших работ получат дипломы и денежные премии. Учрежден также специальный приз жюри - "Кубок Борея".

К участию приглашаются российские и зарубежные команды численностью не более трех человек. Прием заявок и эскизов проводится до 15 января 2020 года.



Для подачи конкурсных документов можно воспользоваться одним из предложенных способов: отправить по электронной почте hyperborea@petrozavodsk-mo.ru, отправить по факсу: 8(8142) 71-34-24 с пометкой "Гиперборея" или принести по адресу: Петрозаводск, пл. Кирова, 1, МУ "Городской дом культуры".



Подробная информация по телефонам в Петрозаводске: 8(8142) 71-34-43, 76-61-29 и 78-55-77.