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Новости. Культура
16:40, 17 Апреля 2019

Открыта регистрация участников Всероссийского фестиваля "Наследие - детям" в качестве слушателей

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С 21 по 24 мая в Карелии состоится Всероссийский фестиваль музейно-образовательных занятий и музейных уроков "Наследие - детям".

Фестиваль является заключительным этапом одноименного всероссийского конкурса, в котором приняли участие 110 человек, представляющих 60 учреждений культуры и образования из 35 городов и населенных пунктов РФ и Республики Беларусь. Лауреатами конкурса стали авторы 53 музейно-образовательных занятий и музейных уроков. На фестивале будут представлены 45 музейно-образовательных занятий и музейных уроков лауреатов конкурса: в форме "открытого занятия" – 7, презентации – 38.

Опытом музейно-образовательной деятельности на фестивале поделятся сотрудники и специалисты: Детского музейного центра музея-заповедника "Кижи", Архангельского краеведческого музея, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Всероссийского музея А. С. Пушкина, Каргопольского музея, Лысьвенского музея, Музея истории села Париж, Музеев Московского Кремля, Музея "Дом станционного смотрителя", Музея "Малые Корелы", Музея изобразительных искусств Республики Карелия, Музея истории Екатеринбурга, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея политической истории России, Музея Ю. А. Гагарина, Новгородского музея-заповедника, Олонецкого национального музея, Президентского центра Б. Н. Ельцина, Регионального музея Северного Приладожья, Самарского историко-краеведческого музея, Саратовского художественного музея, Соликамского краеведческого музея, Тотемского музейного объединения, НП СК "Физкультурник" (Ярославская область), Чердынского краеведческого музея, Этнографического музея-заповедника  "Богословка",  Ярославского музея-заповедника, Историко-краеведческого музея г. Суоярви, а также педагоги и воспитатели Русскинской средней школы (Тюменская область), Беломорского центра дополнительного образования, Центра дополнительного образования г. Олонец, Золотецкой  школы (г. Беломорск), Рыпушкальской школы, детского сада "Радуга" г. Олонец, детского сада №28 г.Санкт-Петербург, Петровского Дворца, Ресурсного центра развития дополнительного образования, средней школы №43, Державинского лицея, Первой частной школы, детских садов №107, №74.

Открыта регистрация участников фестиваля "Наследие – детям" в качестве слушателей для тех, кто не принимал участие в конкурсе. Заявки на участие принимаются по электронной почте zaharova@kizhi.karelia.ru  с указанием следующих данных: ФИО (полностью), должность, полное название учреждения/организации, ФИО руководителя (полностью), адрес электронной почты для отправки приглашения на фестиваль, телефон.

В программе фестиваля:

- подведение итогов конкурса, награждение лауреатов;

- презентация музейных занятий/уроков лауреатами;

- круглый стол "Музейный урок как современная образовательная технология";

- презентация образовательных программ Детского музейного центра музея-заповедника "Кижи";

- выезд в Олонец: презентация музейно-образовательных занятий для дошкольников (22 мая);

- выезд на о. Кижи (24 мая).

Оплата участия в Фестивале "Наследие – детям" составляет:

3 дня (21, 22, 23 мая, гПетрозаводск, Олонец) – 900 руб.

4 дня (21, 22, 23, 24 мая, с выездом на о. Кижи) – 3550 руб.

Телефон для справок: (8142) 79-98-74.

 е-mail: zaharova@kizhi.karelia.rukizhi.karelia.ru

Галина Захарова, куратор фестиваля, ведущий методист отдела "Детский музейный центр".

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