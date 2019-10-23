Открыта вакансия на должность председателя Верховного суда Карелии

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Высшая квалификационная коллегия судей объявила о вакансии, сообщается на сайте ВККС.
ВККС открыла вакансию председателя Верховного суда Карелии.
Заявления и документы принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: Москва, ул. Баррикадная, 8.
Последний день приема документов – 22 ноября 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Сейчас председателем Верховного суда Карелии являтеся Анатолий Наквас, который был назначен на должность президентом РФ 23 июня 2014 года.
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