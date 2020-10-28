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Открытка нашла адресата через 100 лет после отправки

Новости. Общество
23:30, 28 Октября 2020
фото: © dailymail.co.uk
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Потомки англичанки получили открытку, которая была отправлена ей 100 лет назад.

Жители английского города Норидж, графство Норфолк, нашли среди пришедших им писем открытку, отправленную 100 лет назад на их адрес, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Daily Mail.

Филип и Розали Николсон живут в деревне Тернинг, графство Норфолк, но владеют домом в Норидже. Это здание они сдают студентам, однако в последнее время оно пустовало.

В числе прочей корреспонденции, пришедшей на адрес их дома в Норидже, Николсоны обнаружили открытку, на которой стоял почтовый штемпель 22 июля 1920 года и отметка почтового отделения района Майда-Хилл в Западном Лондоне. Послание было адресовано Эве Браун. На открытке изображен Собор Святого Павла в Лондоне и приклеена красная марка номиналом в 1 пенни с головой короля Георга V.

На открытке от руки было написано: "Дорогая Эви, извини, что у меня не было времени ответить на твое письмо раньше. Надеюсь, ты отнесешься к этому с пониманием. Сообщи мне в ответной открытке, когда тебя ждать. Надеюсь, тебе повезет с погодой. Любящая кузина Флорри". Также в письме упоминался некий Дядя Уолтер.

Николсоны были озадачены находкой. "Открытка пришла вместе с другой корреспонденцией. Доставил ли ее почтальон, или кто-то еще положил ее в наш ящик для писем, мы не знаем. Мы надеемся, что она все это время лежала в дальнем углу почтовой сортировочной службы Нориджа и ждала, пока ее найдут, или, возможно, кто-то местный обнаружил ее и решил бросить к нам в ящик", — сказал Филип.

"Тем не менее мы надеемся, что Эва Браун смогла увидеться со своей любящей кузиной Флорри, несмотря на то, что не получила открытку", — подчеркнул он.

После того, как историю опубликовали в местных СМИ, потомки Эвы Браун получили предназначавшуюся ей открытку.

Ее внучатая племянница Рози Монкур Браун, которая управляет магазином открыток в Спраустоне, сказала, что Эва была сестрой ее бабушки. "Уолтер, который упоминается в открытке, должно быть, мой прадедушка. Я помню, как мой отец говорил о тете Эве", — сообщила она.

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