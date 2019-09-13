Открытый каток с искусственным льдом появится в Петрозаводске

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Автономное учреждение РК "Центр спортивной подготовки" в декабре смонтирует первую в Петрозаводске ледовую площадку с искусственным покрытием под открытым небом.
Об этом сообщил директор Центра Тимур Зорняков.
"Мобильный каток позволит нам не зависеть от погодных условий и начать сезон в начале декабря и закончить в конце марта. Его площадь составит 800 кв м, также будет организован пункт проката коньков и пункт питания", – отметил Зорняков.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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