Открытый каток с искусственным льдом появится в Петрозаводске

Автономное учреждение РК "Центр спортивной подготовки" в декабре смонтирует первую в Петрозаводске ледовую площадку с искусственным покрытием под открытым небом.

Об этом сообщил директор Центра Тимур Зорняков.

"Мобильный каток позволит нам не зависеть от погодных условий и начать сезон в начале декабря и закончить в конце марта. Его площадь составит 800 кв м, также будет организован пункт проката коньков и пункт питания", – отметил Зорняков.

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