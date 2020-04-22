Отменен запрет на деятельность автошкол в Карелии во время карантинных мероприятий

Власти Карелии отменили запрет на деятельность автошкол в период карантинных мероприятий, но поставили ряд условий для тех, кто возобновил работу.

Об этом сообщил сегодня во время онлайн-семинара для предпринимателей вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

По его словам, такое решение было принято после многочисленных обращений со стороны руководителей автошкол и жителей Карелии, которые уже заплатили за обучение до введения карантинных мер. Родионов назвал главные условия возобновления работы автошкол. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".