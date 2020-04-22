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Отменен запрет на деятельность автошкол в Карелии во время карантинных мероприятий

Новости. Общество
13:11, 23 Апреля 2020
фото: Donat Sorokin/TASS
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Власти Карелии отменили запрет на деятельность автошкол в период карантинных мероприятий, но поставили ряд условий для тех, кто возобновил работу.

Об этом сообщил сегодня во время онлайн-семинара для предпринимателей вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

По его словам, такое решение было принято после многочисленных обращений со стороны руководителей автошкол и жителей Карелии, которые уже заплатили за обучение до введения карантинных мер.

Родионов назвал главные условия возобновления работы автошкол. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-23 13:45:07
Лобби автошкол сильнее салонов красоты. :)
grisha
2020-04-23 14:34:12
кир, так оно и есть.
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