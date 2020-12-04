Отмену уголовной ответственности за незаконное предпринимательство поддержала бизнес-омбудсмен в Карелии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова поддержала инициативу об отмене уголовной ответственности за незаконное предпринимательство: достаточно и административной.

Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбусдсмена по итогам экспертных слушаний предложений по изменению Уголовного кодекса и Уголовно процессуального кодекса на цифровой платформе "ЗаБизнес.РФ".

"Было предложено декриминализовать часть уголовных преступлений. Например, вывести из-под Уголовного кодекса незаконное предпринимательство в части предпринимательской деятельности без регистрации. Речь идёт не об уголовном преступлении, а об уклонении от обязанности регистрации, что является административным правонарушением. В статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях уже предусмотрена ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)", - пояснила Гнетова.

Кроме того, к административным правонарушениям предложено отнести такие деяния, как "присвоение" и "растрата" при ущербе до 5 тысяч рублей.

Предложено заменить штрафом наказание в виде лишения свободы за экономические преступления.

Обсуждалось расширение перечня оснований для отказа в возбуждении уголовных дел, включая деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим и возмещение ущерба.

"Все участники экспертных слушаний сошлись во мнении, что высказанные предложения, в случае принятия в качестве поправок в УК и УПК РФ, позволят снизить число необоснованно возбужденных уголовных дел", - добавила бизнес-омбудсмен.