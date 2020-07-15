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"Отношение к собственности неудовлетворительное": как депутаты голосовали за продажу хлебозавода в Карелии

Новости. Экономика
12:31, 16 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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"Суоярвский хлебозавод" в Карелии будет приватизирован:власти региона решили избавиться от актива.

Решение властей включить "Суоярвский хлебозавод" в план приватизации вызвало споры в стенах парламента: часть депутатов посчитала вопрос о продаже предприятия плохо проработанным.

"Отношение нашего государства, республики Карелия, к своей собственности неудовлетворительное. Мы раз за разом видим, что спасение нам дадут только инвесторы", - сказал депутат Виктор Степанов.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-16 14:11:05
Привозного хлеба многообразие. Он вкуснее и дешевле самобытного. Отдельное спасибо бабе Вале.
Joker
2020-07-16 13:41:45
Ни одного удачного примера приватизации бывшего государственного или муниципального имущества на территории Суоярвского района за последние 20 лет просто НЕТ !!! Бывшие гос или муниципальные предприятия, попавшие под приватизацию, либо уничтожены либо еле-еле выживают.. Достаточно вспомнить известную Картонную фабрику, птицефабрику и т.д. А судьба некогда известных комплексных леспромхозов - их просто нет - расчётная лесосека просто вырубается заезжими подрядчиками и другими заезжими подрядчиками весь лес вывозится за пределы района !!! Положительного влияния на экономику района такие действия практически не оказывают !!! И никто на это не реагирует, а только разводят руками. Неужели такая судьба ждёт и Суоярвский хлебозавод, где работает несколько десятков жителей города ?!!
Сеня
2020-07-16 13:52:13
Joker, Ну прямо речь министра . а не суоярвского мужика .
новый
2020-07-16 13:11:47
Началась либерастная истерика в бессильной злобе. Забыли кто здесь власть ? А власть здесь Законодательное собрание, которую ему эту власть делегировал народ. Не либерастня 0,2 процентная, а народ. Большинство полезного общества. Так что брысь под лавку и сидите смирно пока мы вас еще кормим.
zanoza
2020-07-16 13:41:21
новый, это ты и твоя "мы тут власть" забыли кто в стране власть.По конституции РФ, а именно статья 3 п.1. «Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ.» Люди во власти, в правительстве - это менеджеры, которые нами выбраны и наняты для выполнения управления государством. А по сути это слуги, которых нанял хозяин (народ), чтобы они выполняли функции власти и его волю. По конституции РФ, статья 3 п.2. «Народ осуществляет свою власть непосредственно. А так же через органы государственной власти и органы местного самоуправления».
Т.е народ можете напрямую заявить свои требования и свою волю! И чиновники должны выполнить эти требования! Но в нашей тоталитарной стране делается все, чтобы народ не знал и не вспоминал эту статью конституции. Наши слуги этим максимально пользуются, имеют все блага, имеют шикарные дома в стране и за границей, дорогие машины, яхты, самолеты, становятся миллиардерами, разворовывают страну, распродают земли, полезные ископаемые, недра страны, уничтожают свой собственный народ. Так что засунь свой язык в *опу со своим заявлением "мы тут власть", вы тут ворюги и бандиты!
Ткачев
2020-07-16 14:08:13
zanoza, На заборе тоже написано.
zanoza
2020-07-16 14:12:26
Ткачев, ну вот только не надо сравнивать несравнимое!
Сеня
2020-07-16 13:53:59
zanoza,
здесь просто надо посадить пару другую региональных и местных слуг и всё придёт в порядок .
Сеня
2020-07-16 14:30:24
zanoza, но пытаться то надо , главное нАчать , пусть на зоне огурцы выращивают .
zanoza
2020-07-16 14:09:29
Сеня, вся система "слуг" настолько прогнила, что сажать не пересажать.
Сеня
2020-07-16 13:51:23
zanoza, Т,Е, слуги оказались обыкновенным жульём и ворьём . обворовавшими хозяина . Вывод . их надо пороть и сажать . как на Руси бывало .
zanoza
2020-07-16 14:07:19
Сеня, :)
zanoza
2020-07-16 12:45:11
"Инвестор известный, я пока называть не буду, он уже активно работает по многим предприятиям республики», - сказал глава Карелии
Вот так распродаётся Карелия в руки "известных инвесторов", которым нужна толька земля под объектами. Никаких инвестицей не будет, будут предприятия-призраки по всей территории Карелии. Но ручные депутаты одобряют всё, что исходит от главы региона, и это ужасно!
однозначно
2020-07-16 12:38:32
Хде слабунова, фукс, балетмейстер поташев и прочие стоятели на мосту ?
Саныч
2020-07-16 12:42:44
однозначно, ты тоже как новый с утра головой ударился?
zanoza
2020-07-16 13:15:22
Саныч, это и есть новый, он у нас многониковый :)
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