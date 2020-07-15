"Отношение к собственности неудовлетворительное": как депутаты голосовали за продажу хлебозавода в Карелии

"Суоярвский хлебозавод" в Карелии будет приватизирован:власти региона решили избавиться от актива.

Решение властей включить "Суоярвский хлебозавод" в план приватизации вызвало споры в стенах парламента: часть депутатов посчитала вопрос о продаже предприятия плохо проработанным.

"Отношение нашего государства, республики Карелия, к своей собственности неудовлетворительное. Мы раз за разом видим, что спасение нам дадут только инвесторы", - сказал депутат Виктор Степанов.

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