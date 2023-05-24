«Отношение очень сильно испортилось»: эксперт рассказал, какие страны Европы выдают визы россиянам

Специалист объяснил, в каких странах ЕС можно получить шенген, а какие не выдают его категорически.

Францию назвали одной из самых лояльных стран при повторном получении шенгенской визы россиянами. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, какие европейские страны охотнее выдают визы россиянам, а какие, наоборот, чаще в этом отказывают.

По его словам, получение одобрения на выдачу шенгенской визы зависит от заявителя. Европейские страны изменили свое отношение к россиянам в негативную сторону, и они это ярко демонстрируют.

«Самые лояльные страны, которые выдают визы россиянам, — это Франция, Германия, Италия, Греция. Однако все зависит от заявителя. Отмечу, что отношение к нашим гражданам у всех европейских стран очень сильно испортилось. Они смотрят на предыдущую историю поездок, а также учитывают родство и фактор наличия у человека недвижимости на их территории», — объяснил Мельник.

Специалист подчеркнул: заявления рассматривают очень долго. Кроме того, россияне могут забыть о мультивизах, которые действовали один год, три или пять лет.

«На данный момент визы выдают на очень маленький срок. Например, до месяца. Или однократные. Сроки оформления очень сильно затянуты», — рассказал Мельник.

Страны Прибалтики категорически не выдают виз россиянам, даже если у наших граждан есть родственники, недвижимость или вид на жительство на этих территориях.

«Все страны Прибалтики полностью отказались одобрять шенгенские визы для граждан России. К ним относятся Литва, Эстония, а также Польша, Финляндия. Это суровая действительность. Они не готовы нас пускать. Им неважно, если у человека вид на жительство, недвижимость или родственники на их территории. Каждый первый россиянин получает моментальный отказ. Они негативно настроены по отношению к нашим гражданам», — подчеркнул специалист.