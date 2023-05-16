Отопительный сезон в Карелии прошел без сбоев

Отопительный сезон 2022-2023 гг. в Республике Карелии компания «Петербургтеплоэнерго» прошла в штатном режиме, без сбоев и крупных инцидентов на тепловых сетях.

Продолжительность отопительного сезона составила 244 дней, 118 дней система теплоснабжения работала при отрицательных температурах. Среднесуточный температурный минимум был достигнут в январе -18,3 оС.

Качественная подготовка объектов в межотопительный период позволила минимизировать количество технологических нарушений, которые устранялись в нормативные сроки, не влияя на качество оказываемых потребителям услуг.

В настоящее время в «Петербургтеплоэнерго» уже начали подготовку объектов и инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону 2023-2024 гг. Все запланированные мероприятия реализуются в полном объеме и в установленные сроки. Графики планово-профилактических ремонтов теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей размещены на официальном сайте компании.

Всего в летний период 2023 года компании «Петербургтеплоэнерго» в Республике Карелия предстоит подготовить к новому отопительному сезону 62 котельных, 1 центральный тепловой пункт и 243 км тепловых сетей.