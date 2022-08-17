Отопительный сезон в Петрозаводске начнут, исходя из «здравого смысла», заявил мэр города

Отопительный сезон в Петрозаводске начнется в зависимости от погоды и готовности тепловых сетей.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации глава города Владимир Любарский.

«Если кто-то перегреется, коллеги, потерпите. Потому что мы живем в разных условиях. У кого-то комфортная утепленная пятиэтажка, а у кого-то совсем другая конструкция. К сожалению, поквартирно мы не в состоянии включать тепло. Если состояние и здравый смысл требуют начала отопительного сезона, давайте вместе с Минстроем эту историю отработаем так, чтобы это было как в прошлом году, когда нас благодарили, что мы его своевременно начали», - сказал Любарский.

Он дал поручение администрации определить дату начала отопительного сезона.