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Оторвитесь от реальности: в Петрозаводске пройдет «Ночь музеев»

Новости. Культура
18:40, 13 Мая 2021
фото: © Олег Семененко/kizhi.karelia.ru
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Гостей и жителей Петрозаводска приглашают в субботу, 15 мая, на «Ночь музеев».

Вас ждут необычные мероприятия и представления! Оторвитесь от реальности и погрузитесь в мир карельской культуры, творчества и быта, и, конечно же, в жизнь музея – заповедника острова Кижи.

Знакомьтесь с мероприятиями и выбирайте события по душе!

Презентационно-выставочный центр (пл. Кирова, 10а, 79-98-66)

16.00-22.00 - старт «Музейного марафона». Посвящен Году карельских рун. (партнёры: БУ «Музей изобразительных искусств Республики Карелия», БУ «Национальный музей Республики Карелия»). Бесплатно.

16.00 – Будет интересно не только специалистам. Презентация книги Ларса Петтерссона «Церкви и часовни Заонежья», финского учёного-историка архитектуры, собравшего уникальные материалы об утерянных памятниках церковного зодчества Заонежья. Бесплатно.

16.00-22.00 - выставка «Белее снега, краснее солнца. Вышивальщицы Заонежья». Посвящена одному из главных брендов Карелии. Бесплатно.

18.00, 19.00 - авторские экскурсии по выставке «Белее снега, краснее солнца. Вышивальщицы Заонежья». Экскурсию проведет Е.А. Рычкова - искусствовед, научный сотрудник музея-заповедника «Кижи». Стоимость - 70 руб.

17.00-18.00 – «Больше, чем встреча». Выступление ансамбля народной музыки "Тойве". Вас ждут песни и танцы Заонежья, карел, финнов-ингерманландцев, ижор, марийцев, удмуртов, мордвы, Дании, Норвегии, Швеции и многое другое! Бесплатно.

20.00 - «Народный подиум». Показ моделей традиционного заонежского костюма конца XIX - конца XX мастериц музея-заповедника «Кижи». Бесплатно.

20.20 – программа студентов Карельского колледжа культуры и искусств, с коллекцией «Древне-карельского национального костюма». Бесплатно.

18.00, 19.00, 20.00 - мастер-классы по вышивке и изготовлению традиционной игрушки «Кижский сувенир». Изготовление традиционных кукол, деревянных брелоков в тематике выставки. Стоимость - 100 руб.

21.00 - «Музыкальные узоры». Концерт ансамбля народных инструментов Петрозаводской Государственной консерватории имени А.К. Глазунова. Бесплатно.

Фондохранилище (пл. Кирова, 10, 79-98-66)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 - Экскурсия-квест по экспозициям фондохранилища. Стоимость - 70 руб.

20.00 - «Отражение». Знакомство с экспозициями фондохранилища под аккомпанемент музыкантов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова. Бесплатно.

16.30, 17.30, 18.30, 19.30 - мастер-класс по стрельбе из лука. Стоимость - 70 руб.

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Комментарии

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наташка
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