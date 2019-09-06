Отправившихся за лучшей жизнью иностранцев поймали на границе Финляндии и Карелии

Задержаны два иностранных гражданина, планировавших незаконно пересечь границу с Финляндией, сообщили в пограничном управлении ФСБ Карелии.

Так, 5 сентября пограничники задержали в Лахденпохском районе в пограничной зоне за рубежом инженерно-технических сооружений двух мужчин, следовавших в направлении государственной границы РФ.

Было установлено, что иностранцы являются выходцами одной из арабских стран. Документов, удостоверяющих личность, при себе не имели. Незаконное пересечение российско-финляндского участка границы планировали с целью улучшения условий жизни.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью принятия решения о возбуждении уголовного дела.