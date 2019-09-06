16:30, 06 Сентября 2019
Отправившихся за лучшей жизнью иностранцев поймали на границе Финляндии и Карелии
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Задержаны два иностранных гражданина, планировавших незаконно пересечь границу с Финляндией, сообщили в пограничном управлении ФСБ Карелии.
Так, 5 сентября пограничники задержали в Лахденпохском районе в пограничной зоне за рубежом инженерно-технических сооружений двух мужчин, следовавших в направлении государственной границы РФ.
Было установлено, что иностранцы являются выходцами одной из арабских стран. Документов, удостоверяющих личность, при себе не имели. Незаконное пересечение российско-финляндского участка границы планировали с целью улучшения условий жизни.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью принятия решения о возбуждении уголовного дела.
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