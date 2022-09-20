Отправленные в отставку министры в Карелии вернулись на свои посты  

Глава Карелии Артур Паренчиков подписал указы о назначении членов правительства, министров и других руководителей органов власти, отправленных в отставку после губернаторских выборов.

Указы размещены на официальном портале для опубликования нормативно-правовых актов.

Согласно этим документам, все руководители снова заняли свои посты. Это подтвердили в пресс-службе правительства.

Пока известно только о смене руководителя Управления по туризму республики. Анна Борчикова также была переназначена на этот, но с 3 октября ушла в декретный отпуск.

Ранее глава Карелии объяснил, что отставка правительства после выборов – формальная процедура и кардинальные кадровые изменения не планируются.