Артур Парфенчиков: «Правительство Карелии отправлено в отставку»

Глава региона рассказал о формальной процедуре отставки правительства, сопровождающей вступление в должность нового руководителя.

Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети сообщение о формальной процедуре смены правительства.

«Правительство Карелии отправлено в отставку. Но, друзья, без паники — это формальная процедура. Согласно закону, после вступления в должность главы Карелии на второй срок я обязан подписать Указ о сложении полномочий членов Правительства Республики и руководителей других органов исполнительной власти. При этом коллеги продолжают выполнять свои обязанности до момента формирования нового состава Правительства Карелии, — сообщил глава Карелии.

Артур Парфенчиков уточнил, что кардинальные кадровые изменения не планируются — руководитель региона считает, что работоспособная команда доказала свою компетентность.