Отремонтированная дорога в отдаленном микрорайоне Петрозаводска превратилась в реку (ВИДЕО)

Жители Сулажгоры жалуются на огромные лужи, которые появляются из-за новой дороги после дождей.

В паблике «Живой Петрозаводск» выложили видео с пешеходными дорожками и отремонтированной трассой в Сулажгоре. После дождей люди тонут в лужах.

«В Сулажгоре летом положили новый асфальт. А куда вода будет уходить, не подумали. Наверное, это проблема воды и очередные мучения жителей Сулажгоры. Такие лужи даже в маленький дождь», — комментируют видео в паблике.

Ранее в ГИБДД Петрозаводска объяснили, как ездить в дождь, посоветовав водителям тормозить перед лужами.