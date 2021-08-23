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Отремонтированная дорога в отдаленном микрорайоне Петрозаводска превратилась в реку (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:35, 24 Августа 2021
фото: © кадр из видео

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Жители Сулажгоры жалуются на огромные лужи, которые появляются из-за новой дороги после дождей.

В паблике «Живой Петрозаводск» выложили видео с пешеходными дорожками и отремонтированной трассой в Сулажгоре. После дождей люди тонут в лужах.

«В Сулажгоре летом положили новый асфальт. А куда вода будет уходить, не подумали. Наверное, это проблема воды и очередные мучения жителей Сулажгоры. Такие лужи даже в маленький дождь», — комментируют видео в паблике.

Ранее в ГИБДД Петрозаводска объяснили, как ездить в дождь, посоветовав водителям тормозить перед лужами.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2021-08-24 14:17:47
хе хе кумовья -приставы жгут , к сожалению по другому они не умеют . Премию не забудьте друг другу выписать лямов на 26 .
stranger
2021-08-24 13:56:35
Новейшая технология - жидкий карельский асфальт, очень ровненький.
Dima
2021-08-24 13:47:09
Надо поручить судебным приставам разобраться. Они ж лучше всех все знают
Гость
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