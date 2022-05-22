Отремонтированная за миллион рублей лестница в центре Петрозаводска начала разрушаться (ФОТО)

Лестничный спуск к стадиону «Юность» посыпался.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото разрушающейся лестницы, которая ведет с проспекта Карла Маркса к стадиону «Юность».

«Сами ступеньки еще держатся, а вот цемент с камнем посыпались, и около лестницы вместе со снегом на насыпи сошла земля, обнажив мешки с камнями, которые, видимо, для укрепления положили. Если не подремонтировать сейчас, то скоро все разрушится», - написал в комментарии автор фото.

Напомним, в 2014 году лестничный спуск к стадиону «Юность» был отремонтирован в рамках муниципального контракта за 1 миллион 180 тысяч рублей.