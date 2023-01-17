Отремонтированный зал в мэрии Петрозаводска ждет артистов

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил о завершении ремонта зала в мэрии, который теперь готов не только к проведению совещаний, но еще к спектаклям и концертам.

Как написал на своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский, много раз отмечалось, что в нашем городе явный дефицит доступных общегородских пространств. Какие-то шаги, по словам градоначальника, в этом направлении предприняты, в том числе и бизнесом, но они все же недостаточны. Именно из этого исходили городские власти, когда принимали решение каким именно быть обновленному залу городской администрации.

«Долгие годы здесь проводились в основном официальные мероприятия — собрания, совещания, слушания. Новые времена — новые вызовы. Обновленный зал-трансформер имеет все возможности для того, чтобы стать площадкой для самых разных активностей наших горожан. Мини-спектакль, концерт, мероприятия общественных организаций — спектр ограничен только вместимостью. И вот — долгожданное открытие», — сообщил Владимир Любарский.

Начало работе нового общегородского пространства уже было положено: там прошел благотворительный концерт в поддержку СВО.

Теперь формируется план на использование зала в ближайшее время.

О желании провести здесь свои мероприятия можно сообщать по телефону 71-33-75 или по электронной почте на адрес mariya.savina@petrozavodsk-mo.ru

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