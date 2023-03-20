Отряд волонтеров Красного Креста заработал в отдаленном районе Петрозаводска

Активисты российского Красного Креста приступили к работе в петрозаводском районе Соломенное.
В понедельник, 20 марта, в школе №7 района Соломенное прошло посвящение в волонтеры российского Красного Креста.
Координатором отряда добровольцев стала советник директора по воспитанию Анна Шлибурене, сообщили в мэрии Петрозаводска.
«Отряд волонтеров российского Красного Креста у нас начал практиковать свою работу еще осенью, ребята принимали участие в различных акциях – помощь приюту животных, помощь пожилым людям и тому подобное», – рассказали в школе.
Своим опытом со сверстниками из Соломенного поделились участники волонтерского отряда «Клевер» школы №10 села Заозерья под руководством Оксаны Вдовиновой.
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