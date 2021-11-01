890x80
Реклама

Отток населения из Карелии смогла остановить только пандемия

Новости. Общество
15:00, 01 Ноября 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

В 2020 году в республике впервые за более чем десять лет отмечен миграционный прирост.

В нынешнем году Росстат подвел миграционные итоги за период с 2000 по 2020 годы. Согласно этим данным, отток населения из Карелии наблюдался на протяжении более, чем десяти лет.  

В прошлом году в республике впервые после «нулевых» был отмечен миграционный прирост, который составил всего семь человек. Однако в 2020 году мир накрыла коронавирусная инфекция, которая заставила многие страны перекрыть государственные границы и ввести жесткие санитарные ограничения. Это не могло не отразиться на миграционной ситуации в России в целом и в Карелии в частности.

Читайте подробнее в статье «За десять лет из Карелии уехал целый город».            

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-11-01 15:16:28
Просто тренд сменился, отъезжают в деревянных макинтошах.
топка
2021-11-01 15:24:01
User, а ты испугался. Правильно. Образования и специальности нет. Сторож - это это профессия. Не смеши моего кота. Так и будешь ныть в другом городе всю оставшуюся жизнь. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
27.10.2021, 18:50
Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
30.10.2021, 08:40
Умерла известный в Петрозаводске врач

Чтиво

28.10.2021 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие?
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»