Отток населения из Карелии смогла остановить только пандемия

В 2020 году в республике впервые за более чем десять лет отмечен миграционный прирост.

В нынешнем году Росстат подвел миграционные итоги за период с 2000 по 2020 годы. Согласно этим данным, отток населения из Карелии наблюдался на протяжении более, чем десяти лет.

В прошлом году в республике впервые после «нулевых» был отмечен миграционный прирост, который составил всего семь человек. Однако в 2020 году мир накрыла коронавирусная инфекция, которая заставила многие страны перекрыть государственные границы и ввести жесткие санитарные ограничения. Это не могло не отразиться на миграционной ситуации в России в целом и в Карелии в частности.

Читайте подробнее в статье «За десять лет из Карелии уехал целый город».