Отцы Карелии приглашают провести с ними День счастливого человека

Общественное движение "Отцы Карелии" опубликовало приглашение на "День счастливого человека", который пройдет в рамках Всероссийского дня трезвости.

Анонс мероприятия размещен в паблике "Отцов Карелии".

"Друзья! Сердечно приглашаем вас на празднование Дня Счастливого Человека в рамках Всероссийского Дня Трезвости. Ждём вас и ваших друзей 11 сентября в 17.00 на Студенческом бульваре у Фонтана "Молекула" (Петрозаводск, Карелия). Будем рады вас видеть!", - говорится в сообщении организаторов.

Ранее сообщалось, что психологи определили оптимальное для счастья сочетание работы и отдыха.