Ответственный секретарь «Поискового движения России» поздравила Главу Карелии с получением госнаграды

Елена Цунаева — первый зампред комитета ГосДумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поздравила Артура Парфенчикова с заслуженной наградой.

Елена Цунаева — первый зампред комитета ГосДумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сопредседатель Центрального штаба ОНФ и ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» — поздравила Артура Парфенчикова с заслуженной наградой — Орденом Александра Невского.



— Безусловно, эту награду он получил за успехи на посту главы республики, но для меня он навсегда — близкий по духу человек, который, как и мы, #поисковикиРФ, очень трепетно относится к памяти защитников Отечества и работает в этом направлении, — написала Елена Цунаева в соцсети.

По её словам, еще будучи руководителем Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков инициировал создание поисковых отрядов и проведение Вахт памяти для сотрудников службы. И, встав у руля в республике Карелия, продолжил и сам участвовать, и поддерживать поисковые отряды.

Елена Цунаева также опубликовала фото её первой встречи с Артуром Парфенчиковым в Карелии, на рубеже обороны Петрозаводска, где в тот момент работали поисковые отряды.