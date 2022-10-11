Овечка Няша в вотчине деда мороза Карелии родила двойню

У романовской овечки Няши родилась двойня.

Как сообщается в паблике карельского деда мороза Талвиукко, у романовской овечки Няши родилась двойня, ягнятам уже две недели.

Ранее сообщалось, что кабана выловили в заливе в соседнем с Карелией регионе