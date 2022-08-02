«Кровоточащий зуб» обнаружен в лесу Карелии

Необычный гриб обнаружил в лесу житель Карелии.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанин прислал фото гриба Гидне́ллум Пе́ка (Hydnellum peckii), который обнаружил в лесу в районе Карелии.

«Чудо чудное. Редкий зверь в наших краях!» — написал автор фото в комментарии.

В энциклопедии отмечается, что Гидне́ллум Пе́ка (лат. Hydnellum peckii) — несъедобный (но и не токсичный) гриб. Растет в хвойных лесах. Гриб широко распространен в Северной Америке, особенно на северо-западе Тихого океана. Его ареал простирается на север к Аляске и на восток к Северной Каролине.

Необычная внешность гриба подарила ему такие названия, как например: Кровоточащий Зуб или Клубника и сливки.