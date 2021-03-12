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Ожидаемая продолжительность жизни в России сократилась на два года

Новости. Общество
22:00, 12 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В 2021 году этот показатель составит 71,7 года.

По предварительным оценкам, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м. Такие данные обнародовало РБК со ссылкой на мартовскую версию проекта единого плана правительства РФ по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.

На фоне пандемии продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года, и вернуться к уровню 2019 года Россия сможет через три года – в 2024 году. В нынешнем году этот показатель составит 71,7 года, в 2022-м – 72,3 года, в 2023-м – 72,9 года, а в 2024-м – 73,6 года. Полгода назад российские власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни граждан страны в 2024 году до 75,2 года.

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