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Новости. Погода
17:00, 27 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Ожидаются снег и метель, местами в Карелии похолодает до минус 12 градусов

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Синоптики прогнозируют в Карелии в понедельник, 28 октября понижение температуры воздуха до минусовых отметок.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики в понедельник, 28 октября ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью по южным районам снег, мокрый снег, местами сильный, местами метель, по северным районам местами небольшой снег, днем в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с, днём северо-западный, западный 6-11м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6, на севере местами до -12 градусов, днём +1…-4.

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