Ожидаются снег и метель, местами в Карелии похолодает до минус 12 градусов

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Синоптики прогнозируют в Карелии в понедельник, 28 октября понижение температуры воздуха до минусовых отметок.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики в понедельник, 28 октября ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью по южным районам снег, мокрый снег, местами сильный, местами метель, по северным районам местами небольшой снег, днем в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер ночью северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с, днём северо-западный, западный 6-11м/с.
Температура воздуха ночью -1…-6, на севере местами до -12 градусов, днём +1…-4.
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