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Ожидания руководителей торговых фирм Карелии не оправдались

Новости. Экономика
10:07, 20 Июля 2020
фото: pixabay
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Прогнозы руководителей организаций оптовой торговли в Карелии о том, какой будет ситуация в отрасли к середине года, не оправдались.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом обследования конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле.

Опрос руководителей организаций показал, как изменилась их оценка ситуации во II квартале по сравнению с I кварталом.

В I квартале 15,9% опрошенных ожидали, что ситуация в отрасли улучшится к середине года. Но опрос, проведенный во II квартале, показал, что реальное улучшение заметили лишь 4,7%.

Исследование также позволило оценить, в каких сферах сложилась самая неблагоприятная, по мнению руководителей, ситуация.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-07-20 12:16:15
О каком улучшении вообще может идти речь на фоне кризиса.
Сержант
2020-07-20 12:02:22
В отчётах наверх будет всё как надо!
Изя
2020-07-20 10:58:31
Видимо " ошибаются " оптовики , не видят . в отличии от правительства , роста всего и вся :)
Гость
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