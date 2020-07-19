Ожидания руководителей торговых фирм Карелии не оправдались

Прогнозы руководителей организаций оптовой торговли в Карелии о том, какой будет ситуация в отрасли к середине года, не оправдались.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом обследования конъюнктуры и деловой активности в оптовой торговле.

Опрос руководителей организаций показал, как изменилась их оценка ситуации во II квартале по сравнению с I кварталом. В I квартале 15,9% опрошенных ожидали, что ситуация в отрасли улучшится к середине года. Но опрос, проведенный во II квартале, показал, что реальное улучшение заметили лишь 4,7%. Исследование также позволило оценить, в каких сферах сложилась самая неблагоприятная, по мнению руководителей, ситуация. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".